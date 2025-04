Glassplitter möglich: Hofer ruft Kirschtomaten-Sauce zurück

Der Lebensmitteldiskonter Hofer hat am Donnerstag über einen Produktrückruf informiert. Es geht um die „Gourmet Finest Cuisine Sauce aus Kirschtomaten 360 g“, Grund ist eine mögliche Verunreinigung mit Glassplittern.

Betroffen sind Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.2027 und der Chargennummer LG 15/24. Lieferant war die Gustibus Alimentari S.r.l. Das Produkt war ab dem 17. Dezember 2024 in Oberösterreich, Niederösterreich, Wien sowie in Teilen des Burgenlandes, der Steiermark und Salzburgs in den Filialen der Hofer KG erhältlich, hieß es in einer Aussendung.