Präsidentin will in das EU-Parlament wechseln

Dem Parlamentarismus, den sie seit drei Jahren lebt, will Bettina Vollath treu bleiben. Aber an anderer Stelle: Die Präsidentin des Landtages Steiermark hat sich im SPÖ-internen Hearing um einen Listenplatz für die EU-Wahlen beworben. Die knapp 56-Jährige wird ihn bekommen und damit als steirische Spitzenkandidatin fungieren.

Vollath wurde im Juni 2015 einstimmig zur Landtagspräsidentin gewählt, zuvor saß sie seit 2005 in verschiedenen Funktionen in der Landesregierung. Die Rechtsanwältin stieg als Quereinsteigerin im November 2005 in die Politik ein, geholt wurde sie vom damaligen SPÖ-Landesparteiobmann Franz Voves. Vollath betreute seither die Bildungs- und Jugendagenden ebenso wie das Jugendressort. 2010 wurde sie Finanzlandesrätin. Eine Zeit lang führte sie interimistisch die SPÖ Graz als Obfrau.