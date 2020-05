Polizisten suchen die Leiche von Larissa B.

Die Suche nach der Leiche der seit 14. September in Tirol abgängigen 21-jährigen Larissa B.. dauert auch drei Tage nach dem Geständnis des 24-jährigen Freundes an. Dieser soll die junge Frau erwürgt und anschließend in den Inn geworfen haben. "Der große Suchbereich von fast 60 Kilometern zwischen dem Kraftwerk Kirchbichl und dem Tatort, sowie die starke Strömung erschweren den Einsatz", sagte Einsatzleiter Christoph Kirchmair am Montag.

Der Suchbereich sei außerdem ausgedehnt worden, weil das Kraftwerk Kirchbichl seit dem Tatzeitpunkt mehrmals Überlauf hatte. "Deshalb suchen wir derzeit den Bereich zwischen Kirchbichl und Langkampfen ab", erklärte Kirchmair. Die bisherige Suche mit Sonargerät und Hunden habe acht auffällige Bereiche ergeben. "Diese werden nun mit Kameras noch mal überprüft", meinte der Polizist. Erst wenn diese Überprüfung ebenfalls positiv verlaufe, würden die Taucher der Cobra zum Einsatz kommen.