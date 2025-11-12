Polarlichter über Österreich: Wann und wo sie heute zu sehen sind

In der Nacht auf Mittwoch bot sich über Österreich ein außergewöhnliches Schauspiel: Leuchtende Polarlichter sorgten vielerorts für Staunen. Besonders deutlich war das seltene Himmelsphänomen in Kärnten, Tirol, Vorarlberg, Salzburg und der Steiermark zu sehen. Polarlichter über Österreich: Waren auch in Wien zu sehen Doch auch abseits der Alpen, etwa im Wienerwald, leuchteten die Nordlichter am Himmel, wie zahlreiche Fotos in den sozialen Medien zeigen. Sogar in Wien war das Naturschauspiel kurzzeitig mit bloßem Auge zu erkennen, bevor der Nebel die Sicht verhüllte.

Ursache des Naturspektakels ist eine ungewöhnliche Häufung von Sonnenstürmen. Treffen mehrere solcher Eruptionen in kurzer Zeit auf das Erdmagnetfeld, kann dieses stärker beeinflusst werden als bei einzelnen Ereignissen. Damit steigen auch die Chanen, dass Polarlichter bis nach Mitteleuropa sichtbar sind.

In der Nacht auf Donnerstag: Wo die Polarlichter zu sehen sind Wer die Polarlichter verpasst hat, könnte schon in der Nacht auf Donnerstag eine zweite Gelegenheit bekommen. Im Laufe des Abends und in der kommenden Nacht soll ein Sonnensturm auf die Erdatmosphäre treffen, der sogar noch etwas intensiver ausfallen wird. Die besten Chancen auf klare Sicht bieten erneut die Alpenregionen sowie höher gelegene Täler über 700 Metern. Weniger Glück dürfte man hingegen rund um die Alpenränder haben – vom Innviertel und Seengebiet über den Donauraum und das Marchfeld bis ins Burgenland, ebenso in der Südost- und Südsteiermark sowie im Klagenfurter Becken. Hier wird dichter Nebel erwartet, der den Blick auf den Himmel trübt.