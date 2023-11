Pkw-Lenker verursachte beim Überholen einen Unfall und flüchtete

Die Insassen, beide Österreicher, blieben dennoch unverletzt. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Zeugen berichteten später, ein Pkw habe einen Lkw sowie einen anderen Pkw an einem unübersichtlichen Straßenabschnitt überholt und so den Unfall verursacht. Die Aussagen führten die Polizei zu einem 29-jährigen Polen, der im Tiroler Oberland lebt. Er bestritt jede Beteiligung an dem Unfall, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Demnach sollten Berichte an Staatsanwaltschaft und Bezirkshauptmannschaft Innsbruck folgen.