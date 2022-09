Pinzgau: Drei Suchaktionen nach Vermissten

Auf dem Zeller See wird am Sonntag weiter nach einer Frau gesucht, deren Kleidung am Donnerstag oder Freitag am Zeller Seeufer zurückgelassen wurde. Wasserrettung, Rotes Kreuz und Feuerwehr aus Zell am See waren gestern mit Tauchern und Sonargeräten im Einsatz.

Außerdem sucht die Polizei in Kaprun seit den Morgenstunden nach einem 22-jährigen Mann, der in der Nacht nicht zu seiner Gruppe, mit der er unterwegs gewesen war, zurückgekehrt ist.