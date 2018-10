Pflegeregress: "Warten auf Urteil eines Höchstgerichts“

Linz.

Stadt wird aus rechtlichen Gründen alte Pflegeschulden weiter einheben.Trotz des gesetzlichen Wegfalls des Pflegeregresses stecken in vielen Gemeinden Bürger und Verwaltungsbeamte in einem Dilemma: In Linz etwa kann eine Frau ihre Eigentumswohnung nicht verkaufen, weil die Stadtgemeinde eine gerichtlich zugestandene Ratenzahlung mit einem Eintrag im Grundbuch gesichert hat. Diese Einträge freiwillig zu löschen, sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich, versichern der Linzer Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) und der zuständige Abteilungsleiter Helmut Mitter.

Obwohl das jüngste Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs klar verlangt, dass alle Regressansprüche nichtig seien, ist dieser Spruch für die Verwaltung nicht vollziehbar, behauptet man im Linzer Rathaus.

„Ich persönlich und auch als Städtebundvertreter stehen klar zum Wegfall des Pflegeregresses. Das ist sozial nur gerecht“, erklärt Luger. Oft sei er im Kontakt mit den Bürgern mit der Materie beschäftigt. Doch weil es zum Beschluss des Nationalrates im Sommer 2017 keine Durchführungsbestimmungen gibt, herrsche nun Verwirrung und Rechtsunsicherheit. Am Magistrat Linz treffen weiter monatlich Ratenzahlungen ein, die aus früheren Forderungen für Pflegeleistungen stammen. Man werde die Zahlungen nicht stoppen, sondern jetzt auf höchstgerichtliche Entscheidungen warten, kündigt der Bürgermeister an.