Parndorf pfeift aufs Nationalstadion

Nach Wien holt sich der ÖFB auch von Parndorf eine Absage: Der Parndorfer Bürgermeister Wolfgang Kovacs (Liste Parndorf) kann einem Fußball-Nationalstadion in seiner Gemeinde wenig abgewinnen. Er könne sich das derzeit „ganz schwer, eigentlich gar nicht vorstellen“, sagte er am Freitag zur APA. Eine Fläche müsste erst vom Gemeinderat der 5000-Einwohner-Kommune im Bezirk Neusiedl am See gewidmet werden. Das sei „unwahrscheinlich“.

Nachdem sich Wiens Sportstadtrat Peter Hacker via KURIER gegen ein neues Stadion in der Bundeshauptstadt (statt des Happel-Stadions im Prater) ausgesprochen hatte, kündigte Fußballbund-Präsident Leo Windtner an, der ÖFB wolle alternative Optionen in Niederösterreich und im Burgenland ausloten.