Ostösterreich: Neuschnee hält Räumdienste auf Trab

Der Winter ist zurück – und in der Steiermark sowie in Wien, dem südlichen Niederösterreich und im Burgenland schneit es.

Das Mittelmeertief "Sabine" hat in Niederösterreich vorerst drei bis zehn Zentimeter Neuschnee gebracht, berichtete der Landespressedienst am Dienstagvormittag. Die größten Mengen habe es dabei im Industrieviertel (Neunkirchen) gegeben. Die Fahrbahnen der Landes- und Bundesstraßen waren vor allem in höheren Lagen abschnittsweise schneebedeckt bzw. matschig. Räum- und Streueinsätze dauerten an.

Auf folgenden Straßenabschnitten bestand Kettenpflicht: für Kfz ab einem Gewicht von 3,5 Tonnen auf der B21 über Ochsattel bzw. den Rohrersattel, auf der L134 zwischen Gutenstein und Schwarzau im Gebirge und auf der L5217 von Kirchberg bis Lilienfeld sowie für Kfz ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen auf der L175 von Trattenbach bis Landesgrenze und auf der L5303 von Hürm bis Schlatzendorf.

Steiermark: Viel Neuschnee auf der Pack

Seit heute Nacht hält das "Sabine" auch die Mitarbeiter der ASFINAG Autobahnmeistereien auf Trab. In der Steiermark, und da insbesondere dem Bereich der Pack, sind bis zu 40 Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Die Prognosen zeigen, dass der Schneefall bis Freitag andauern wird. "Bereits seit den Nachtstunden stehen wir im Volleinsatz", sagt ASFINAG-Geschäftsführer Josef Fiala.

Mehrere Verkehrsunfälle im Burgenland

Die winterlichen Fahrverhältnisse im Burgenland haben die Einsatzkräfte Dienstagfrüh auf Trab gehalten. Die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) zählte vorerst 17 Einsätze, diese betrafen vor allem die Bezirke Oberpullendorf und Oberwart. Bei vier Verkehrsunfällen wurden vier Personen verletzt, die meisten davon leicht.

Zwischen Pilgersdorf und Bubendorf (beide Bezirk Oberpullendorf) wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall mit einem Lkw eingeklemmt und musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Beim Kreisverkehr zwischen Donnerskirchen und Schützen (Bezirk Eisenstadt Umgebung) stürzte ein Lkw um, dabei gab es einen Leichtverletzten. Die Polizei richtete während der Bergungsarbeiten eine örtliche Umleitung ein.

Auf der Südostautobahn (A3) auf Höhe Hornstein (Bezirk Eisenstadt Umgebung) gab es nach einem Unfall ebenfalls eine leichtverletzte Person. Ohne schwerere Verletzungen blieb laut LSZ auch eine Frau nach einem Pkw-Überschlag zwischen Apetlon und Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See).

