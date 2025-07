Ortstafeln von Gmunden könnten ungültig sein

Wie der ORF Oberösterreich berichtet, könnte das gesamte Ortsgebiet von Gmunden am Traunsee ungültig sein. Hervorgehen soll das aus einem Bericht des Landesverwaltungsgerichts. Darin steht laut ORF, dass 24 von 29 Ortstafeln nicht ordnungsgemäß aufgestellt sind.

Stein des Anstoßes war demnach die Tempo 40-Beschränkung in Gmunden. Per Zusatztafel ist das Tempolimit in der Stadt verordnet – demnach gilt es nicht auf Landesstraßen. Die Kritik der Autofahrer: Woher soll man wissen, ob man gerade auf einer Landes- oder Gemeindestraße unterwegs ist, wenn sich beide im Ortsgebiet befinden?

Prüfung durch Landesverwaltungsgericht

Der Sachverhalt wurde durch das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich geprüft und dabei wurde ein ganz anderer, wesentlicher Punkt festgestellt: 24 von insgesamt 29 Gmundner Ortstafeln stehen offenbar nicht ordnungsgemäß.