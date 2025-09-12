Ab sofort online: Neuer Deutschkurs mit Schwerpunkt "Erste Hilfe"

Österreichischer Integrationsfonds und Rotes Kreuz bieten ab sofort einen Sprachkurs mit Fokus auf "Erste Hilfe". Das kostenlose und interaktive Angebot soll Menschen mit nicht-deutscher Erstsprache sprachlich und fachlich auf Notfallsituationen vorbereiten.

Der Online-Kurs umfasst neun Themenblöcke mit insgesamt 21 Themen rund um "Erste Hilfe" - vom Notruf über die stabile Seitenlage bis hin zu Herz-Kreislauf-Notfällen. Jede Einheit enthält u.a. ein Einführungsvideo, Wortschatzkarten mit Hör- und Übungsaufgaben sowie ein Vertiefungsvideo mit praxisnahen Dialogen. Zusätzlich bietet der Integrationsfonds wöchentliche Live-Einheiten mit Deutschtrainern an.