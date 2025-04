Falscher Schamanin wurden bisher 21 Taten nachgewiesen

Der als Okkult-Betrügerin weiterhin gesuchten Mariana M. (44) alias "Amela" sind bisher 21 Taten mit einem Schaden von 2,5 Millionen Euro nachgewiesen worden.

16 Opfer in Österreich und sieben in Deutschland seien bekannt, sagte Stefan Pfandler, Leiter des Landeskriminalamtes (LKA) Niederösterreich, am Montag am Rande einer Pressekonferenz in St. Pölten zur APA. Nach wie vor gingen Hinweise auf die selbst ernannte und untergetauchte Schamanin ein.