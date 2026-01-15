Österreicher soll in Indien Ehefrau getötet haben

Ein österreichischer Staatsbürger soll vor einigen Tagen in der indischen Stadt Amritsar seine Frau aus Indien getötet haben. Das geht aus lokalen Medienberichten hervor. Das Paar hatte demnach einen sieben Monate alten Sohn und war für eine religiöse Zeremonie nach Indien gereist. Die Leiche der Frau wurde am Montag in einem Hotelzimmer gefunden, Tatwaffe soll ein spitzer Gegenstand gewesen sein. Der österreichische Ehemann mit indischen Wurzeln ist flüchtig.

Die Polizei nahm aufgrund der Aussagen von Familienmitgliedern der Getöteten Mordermittlungen gegen den Mann auf. Laut einem Online-Bericht der Kronen Zeitung von Donnerstag lebte das Paar in Wien. Die junge Familie war rund eine Woche vor dem Auffinden der Leiche nach Indien gereist.

"Wir sind über diesen Fall informiert und stehen mit der Familie des Opfers in Kontakt", hieß es auf APA-Anfrage aus dem Außenministerium. Aus Datenschutzgründen dürften keine weiteren Informationen weitergegeben werden.