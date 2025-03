Warme Temperaturen: Gefahr von Kinder-Fensterstürzen steigt

Mit dem frühlingshaften Wetter steigt die Gefahr von Fenster- und Balkonunfällen für Kinder deutlich an. In den vergangenen 15 Jahren ereigneten sich von insgesamt 191 Fenster- und Balkonstürzen von Kindern 72 Prozent in den Monaten März bis August. "Bei mildem Wetter beobachten wir in manchen Jahren bereits im März eine erhöhte Dynamik, weil die Wohnräume vermehrt gelüftet werden", warnte Johanna Trauner-Karner vom KFV.