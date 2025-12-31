Österreich für 2026 unter pessimistischsten Ländern weltweit

Die Bevölkerung von Österreich gehört aktuell zu den pessimistischsten weltweit. Das geht aus der heurigen End-of-Year-Umfrage (EOY) von Gallup International hervor, wie das Institut am Mittwoch bekannt gab. Demnach sehen von den 60 untersuchten Ländern nur die Menschen in Bulgarien und in Bosnien-Herzegowina pessimistischer in die Zukunft als die Österreicherinnen und Österreicher. Das Institut befragte jeweils rund 1.000 Personen pro Land. Auf die Frage, ob 2026 besser, schlechter oder gleich sein wird wie 2025, antworteten hierzulande 15 Prozent mit "besser", 41 Prozent mit "schlechter" und 39 Prozent mit "gleich". Das ergibt einen Gesamtscore von -26 Punkten. Im Vorjahr waren die Menschen in Österreich allerdings mit 50 Prozent "schlechter" noch einmal deutlich negativer gestimmt.

Gleichauf mit Österreichs Score von -26 Punkten lagen heuer Ghana und Belgien, Bosnien mit -28 knapp darunter. Die Menschen in Bulgarien sind mit -36 noch einmal deutlich pessimistischer. Am hoffnungsvollsten in die Zukunft schauten die Kenianerinnen und Kenianer mit 67 Punkten. Dort sehen 78 Prozent eine Entwicklung zum besseren, 11 Prozent zum Schlechteren und 8 Prozent erwarten keine Änderung. Das sich gerade aufrappelnde Bürgerkriegsland Syrien steht mit 61 Punkten (73 Prozent besser, 13 Prozent schlechter, 14 Prozent gleich) an zweiter Stelle. Ebenfalls sehr positiv eingestellt sind die Menschen in Saudi-Arabien (58 Punkte), Kolumbien (45 Punkte) und Indien (44 Punkte).