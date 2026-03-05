ÖBB: Gutscheine für einkommensschwache Senioren ab 15. April

Ab 15. April 2026 stehen gut 100.000 Seniorinnen und Senioren mit geringem Einkommen, die das 65. Lebensjahr erreicht und Anspruch auf Ausgleichs- oder Ergänzungszulage haben, ein Jahr lang zwei kostenlose Gutscheine für das ÖBB-Angebot zur Verfügung.

Ziel ist es, vor allem auch älteren Menschen mit geringem Einkommen soziale Teilhabe und leistbare Mobilität in ganz Österreich zu ermöglichen.