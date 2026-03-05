Österreich

ÖBB: Gutscheine für einkommensschwache Senioren ab 15. April

Pro Person sind zwei Gutscheine abholbar.
05.03.2026, 13:41

Ab 15. April 2026 stehen gut 100.000 Seniorinnen und Senioren mit geringem Einkommen, die das 65. Lebensjahr erreicht und Anspruch auf Ausgleichs- oder Ergänzungszulage haben, ein Jahr lang zwei kostenlose Gutscheine für das ÖBB-Angebot zur Verfügung. 

Ziel ist es, vor allem auch älteren Menschen mit geringem Einkommen soziale Teilhabe und leistbare Mobilität in ganz Österreich zu ermöglichen.

Gutschein oder Buchung

An ÖBB-Personenkassen können zwei Gutscheine für eine Fahrt im ÖBB-Netz aufs Kundenkonto hinterlegt oder gleich eine Reise gebucht werden. Die Gutscheine gelten für Fahrten mit ÖBB-Tickets innerhalb Österreichs, wobei mindestens ein Teil der Reise mit einem Fernverkehrszug – Railjet, Eurocity, Intercity oder Interregio – gefahren werden muss.

Bereits jetzt haben diese Personen die Möglichkeit, eine kostenlose "Vorteilscard Senior" der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) zu beziehen. Mit dieser Karte gibt es reduzierte Preise.

