Rekordergebnis bei Ö3-Weihnachtswunder: Über 5,5 Millionen Euro

Das Ö3-Weihnachtswunder hat heuer erneut ein Rekordergebnis gebracht: 5.562.382 Euro kamen für Familien in Not in Österreich zusammen, teilte der ORF am Mittwoch, dem Heiligen Abend, mit.

Das Team bestand heuer aus Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll. Es sendete wie immer 120 Stunden lang, heuer stand die Wunschhütte am Salzburger Kapitelplatz. Die Summe, die durch Spenden gegen Musikwünsche zustande kam, geht an den "Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds".