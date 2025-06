Obst pflücken in den öffentlichen Parks von Wien

Der Verein „ObstStadt Wien“ zum Beispiel rief bei der Gründung 2018 ein ganz besonderes Projekt ins Leben. Dabei werden Obstbäume in öffentlichen Flächen inmitten von Wien angebaut, von denen jeder ernten darf.

Gemeinschaftsgärten Aber nicht nur das: Man kann auch in der Stadt garteln – in Dutzenden Nachbarschaftsgärten gibt es die Gelegenheit, inmitten der Stadt eigenes Gemüse zu ziehen und Teil einer engagierten Gemeinschaft zu werden. Wer sich beteiligen will, meldet sich am besten direkt bei den Vereinen, denen die Gärten unterstehen.

© Astrid Mörk © Astrid Mörk © Astrid Mörk © Astrid Mörk © Astrid Mörk © Astrid Mörk © Astrid Mörk © Astrid Mörk

Allerdings: Bei vielen Gärten gibt es eine lange Warteliste, die die Vergabe der Beete regelt. Um zum eigenen Garten zu kommen, braucht es also Geduld. Ist es dann aber so weit, könnte es aussehen wie im Gemeinschaftsgarten im Döblinger Hugo-Wolf-Park. Hier beteiligen sich 35 Personen an der Pflege des Gartens, der dem Verein „Garten für Alle!“ unterstellt ist.

Während die Beete ausschließlich den jeweiligen Gärtnerinnen und Gärtnern vorbehalten sind, wird der benachbarte „Naschgarten“ gemeinschaftlich gepflegt. Auch der Öffentlichkeit steht dieser offen, betont der Obmann des Vereins, David Ifraimov, der sich selbst den Künstlernamen David Sonnenbaum gegeben hat. Naschen ist also ausdrücklich erlaubt, allerdings nach dem „Fair-use-Prinzip“. Das bedeutet, dass man nur so viel erntet, wie man in den eigenen Händen tragen kann. Bis die Früchte heuer reif sind, dauert es noch.