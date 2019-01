Neuschnee, aber der Wind bremst Skilifte aus

Eine dünne Schneedecke, aber immerhin eine Schneedecke: Die derzeitige Kaltfront beschert auch Wien Neuschnee, der bis zum Wochenende auf drei Zentimeter wachsen soll, im übrigen Donauraum auf zehn Zentimeter. Aber da ist noch mehr drin: Vom Bregenzerwald in Vorarlberg bis zum Mostviertel in Niederösterreich rechnen Meteorologen mit bis zu einem Meter Neuschnee in Tälern, auf den Bergen mit dem Doppelten.

Weite Teile Österreichs rutschen mit Jahresanfang also richtig in den Winter, nachdem es zuletzt zu mild für die Jahreszeit war. Die Betreiber von Skigebieten freut das freilich, immerhin kommt die Saison gerade in Schwung. Allerdings ist die Kaltfront nicht allein mit Neuschnee gesegnet: Sie hat Sturm mit dabei, das trübt den Pistenspaß, wie bereits am Mittwoch zu spüren war. In der Steiermark sowie in Kärnten standen Skilifte deshalb immer wieder still, sie wurden aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.