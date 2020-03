Neugeborenes in Garage abgelegt: Mutter vor Gericht

Keine Minute braucht die Staatsanwältin, um den Fall zu schildern. "Der Angeklagten wid vorgeworfen, das Neugeborene in eine hilflose Lage gebracht und im Stich gelassen zu haben", beschreibt sie, was kurz vor dem Jahreswechsel in Graz geschah: Eine 29-jährige Steirerin legte ihr wenige Stunden altes Mädchen in einer Sporttasche abends in der Tiefgarage des LKH Graz ab, statt es in die Babyklappe zu bringen. Als das in zwei Handtücher gewickelte Kind nach fast zwei Stunden zufällig gefunden wurde, war es bereits stark unterkühlt.