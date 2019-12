Neues Silvester-Spektakel: Kritik an Vergabe ohne Ausschreibung

Als Generalunternehmer hat das Stadtmarketing einen international renommierten Profi für Beleuchtungstechnik engagiert: die Tiroler Firma Bartenbach. Die hat das Konzept der Licht- und Wassershow entwickelt und wird das Projekt mit Partnern umsetzen.

Enger Zeitrahmen

„Wir haben in der kurzen Zeit möglichst viele Angebote für die einzelnen Technikteile der Show eingeholt“, sagt Robert Müller von der Firma Bartenbach – auch bei der Firma Consortium Eventtechnik, von der nun die Kritik an der Vergabe kommt, habe man angefragt, sich letztlich aber für eine andere Firma entschieden.

Consortium setzt in Österreich bereits eine Wasser- und Lasershow zu Silvester um. In Graz hatte der Event im Vorjahr Premiere. Und zwar am Hauptplatz und damit an Land. In Innsbruck sind die Rahmenbedingungen ungleich schwieriger.

Eine derartige Show sei bisher noch nie in einem Fluss wie dem Inn verwirklicht worden, hieß es bei der Vorstellung des Programms. Wildwasser stelle eine ganz besondere Herausforderungen dar. „Ich wünsche viel Glück“, sagt Consortium-Geschäftsführer Christian Leitzinger süffisant. Dass bei der Premiere alles klappen muss, ist freilich auch Projektleiter Müller bewusst, wie er sagt.

30.000 Besucher kommen jährlich zum seit 1994 zelebrierten Bergsilvester. Die Stadtregierung hat eigentlich bereits 2016 das Aus für das alljährlich zu Silvester in die Luft geschossene Feuerwerk beschlossen. Begründet wurde das mit der Lärm- und Feinstaubbelastung durch die Raketen.

Langer Streit

Über den Feuerwerk-Ersatz und die Kosten für ein neues Highlight wurde aber in der Folge trefflich gestritten. Um die „Innszenierung“ zu finanzieren, haben Stadt und Tourismusverband (der trägt zwei Drittel der Mehrkosten) das Budget für den Bergsilvester verdoppelt. Auf einer Länge von 350 Metern wird der Inn zur Bühne für die Show, die das gute alte Feuerwerk in den Schatten stellen soll.