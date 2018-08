Neuer Standort für Vorarlberger Sportschule ohne Turnhalle

Eine Neos-Anfrage an Bildungsminister Heinz Faßmann war der bisherige Gipfel im Gezerre um einen geplanten Schulneubau in Dornbirn. Der Vorarlberger Nationalratsabgeordnete wundert sich, warum der Bund beim Neubau eines Sportgymnasiums weder einen Turnsaal noch einen Bewegungsraum oder eine Kraftkammer einplant.

Das Land Vorarlberg hält von einen Sportgymnasium ohne Sporthalle nichts und würde sich finanziell am Bau einer entsprechenden Räumlichkeit beteiligen. Der Minister will davon jedoch nichts wissen. Dem KURIER erklärte er das, wie berichtet, damit, dass für das Sportgymnasium in der Vergangenheit auf dem Dornbirner Messegelände „mit Millionenbeträgen“ Sporthallen errichtet wurden. Auf dem Areal ist das Sportgymnasium seit über 25 Jahren provisorisch und in teilweise desolaten Containern untergebracht. Der Neubau wäre in relativer Nähe bei einer HTL geplant.

Nun zeichnet sich ein Kompromiss in der verzwickten Causa ab. Faßmann plädiert für einen Standortwechsel des geplanten Neubaus, der sich durch die Debatten verzögert. „Unsere Intention war von Anfang an, das Sportgymnasium neben dem Messegelände zu errichten. Die Bauplanung des Landesschulrats (LSR) für Vorarlberg sah aber vor, das Sportgymnasium neben der HTL Dornbirn zu errichten“, sagt der Bildungsminister.