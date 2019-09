Eliud Kipchoge: So wird der Prater fit für den Weltrekordversuch

Versuchen wird er das am 12. Oktober – so das Wetter mitspielt, ansonsten an einem anderen Tag, spätestens aber am 20. Oktober. Vergangenes Wochenende haben dafür die ersten Tests stattgefunden.

Eine Gruppe von Extremsportlern, zahlreiche TV- und Kamerafahrzeuge sowie rund 150 Mitarbeiter des Organisationsteams haben den Ablauf geübt.