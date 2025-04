Nächste Woche beginnt die Zentralmatura

Nächste Woche geht die heurige Reifeprüfungs-Saison in die heiße Phase: Am Montag (5. Mai) beginnt mit den Griechisch-Klausuren die Zentralmatura - aber nur für 32 Prüflinge. Etwas mehr werden am 6. Mai im Fach Latein antreten, bevor es am 7. Mai bei Deutsch für alle rund 41.400 Maturanten ernst wird. Tags darauf steht mit Mathematik das Fach mit der höchsten Fünferquote auf der Tagesordnung, mit Englisch am 9. Mai ist dann für die meisten die schriftliche Matura gelaufen.

Abgeschlossen wird die Zentralmatura dann mit den Klausuren in Französisch und der Minderheitensprache Slowenisch (12. Mai), Spanisch bzw. den anderen beiden Minderheitensprachen Kroatisch und Ungarisch (13. Mai) sowie Italienisch (14. Mai).

Das einzige Fach, in dem die Klausuren für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler einheitlich sind, ist dabei Deutsch. In allen anderen Gegenständen gibt es Unterschiede je nach Schultyp oder bei Fremdsprachen nach Anzahl der unterrichteten Jahre.