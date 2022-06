Nächste Störungsfront bringt teils kräftige Niederschläge

Nach der Unwetterfront vom Pfingstwochenende, die am Sonntagnachmittag über Vorarlberg in Richtung Osten gezogen war, wird es in der Nacht auf Donnerstag teils auch am morgigen Vormittag mit einer weiteren Front erneut teils kräftig regnen. Laut einer Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) vom Mittwoch wird sich der Niederschlagsschwerpunkt auf den Bregenzerwald, die Arlbergregion und auf Teile Nord- und Osttirols sowie Salzburg konzentrieren.

"Nachdem die Böden in einzelnen Regionen aufgrund der vergangenen Niederschläge bereits vorbelastet sind, war uns die Wetterlage eine Unwetterwarnung der Stufe Gelb wert", sagt der Meteorologe Stefan Kiesenhofer. Bei dem kommenden Schlechtwetterereignis mit Niederschlagsmengen zwischen 25 und 50 Liter pro Quadratmetern sei nämlich die Gefahr von weiteren lokalen Murenabgängen sowie lokalen Überflutungen verbunden.

Kräftige Regenfälle

Bereits am vergangenen Montag haben starke Regenfälle im Salzburger Oberpinzgau mehrere Muren ausgelöst und einige Gewässer über die Ufer treten lassen. Vor allem in den Oberläufen der kleineren Flüsse besteht dieses Risiko insbesondere dann, wenn größere Mengen durch Gewitter- und Schauereinlagerungen in sehr kurzer Zeit fallen. Insgesamt wird die Gewittergefahr aber als nicht sehr hoch eingestuft, hieß es vonseiten der ZAMG.

Am Donnerstag sind dann Temperaturen von 13 bis 23 Grad zu erwarten, am wärmsten ist es dabei in den östlich gelegenen Landesteilen. Während es im Westen des Landes vor allem in der Nacht auf Donnerstag regnet, wird es im Osten in der Nacht darauf - also von Donnerstag auf Freitag - regnerisch. "In Teilen Niederösterreichs kann es dann kräftig regnen", sagt Kiesenhofer. Noch dazu soll der Wind auffrischen, der im Osten bereits am Donnerstag zu spüren sein soll.

Mit dem Wochenende soll sich das Wetter aber in ganz Österreich wieder beruhigen. Und auch die Temperaturen sollen dann wieder über die 20-Grad-Marke steigen.