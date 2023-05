Teuerung und Armut werden bundespolitisch gerade heiß diskutiert. Und eine aufrüttelnde Caritas-Studie unter hilfesuchenden Klienten sorgte zuletzt für Alarmstimmung. In den Städten und Gemeinden versuchen Sozialläden den Druck zu mildern. In Seitenstetten im Mostviertel trugen 30 Freiwillige dazu bei, dass nun ein neuer Secondhandshop der Caritas, kurz Clara, eröffnet werden konnte.

76 Prozent von 400 befragten Hilfesuchenden in Wien und Niederösterreich gaben in der Caritas-Studie an, auf vollwertige Mahlzeiten verzichten zu müssen. 73 Prozent können ihre Wohnung nicht warmhalten, 70 Prozent können abgenutzte Kleidung nicht ersetzen, so die Ergebnisse der SORA-Studie.