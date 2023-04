Nach „weihnachtlichem“ Karsamstag kommt der Frühling

Schnee auf Wiens Wiesen und kältere Temperaturen als zu Weihnachten brachte der Karsamstag. Auch im restlichen Land schneite es teils bis in tiefe Lagen. Liegen blieb der Schnee aber nur in den Bergen.

Kaltlufteinbrüche rund um Ostern sind laut Meteorologin Ariane Pfleger von GeoSphere Austria aber nichts Außergewöhnliches – wenngleich selten. Dass es zu Ostern kälter ist als zu Weihnachten, komme ebenfalls immer wieder vor. Gute Nachrichten hat die Wetterexpertin für die Eiersuche am Sonntag und Ausflügler am Montag. Denn mit Grau in Grau ist ab dann vorerst vorbei – zumindest im Westen und Süden des Landes.

„In Tirol, Südtirol und Oberkärnten wird es am Ostersonntag sonnig. Der Rest des Landes muss sich noch etwas gedulden“, prognostiziert Pfleger. Denn im Osten überwiegen am Sonntag noch einmal Wolken und Regen. Bei Temperaturen um die neun Grad und kräftigen Schauern am Nachmittag, sollte die Nesterlsuche also am besten am Vormittag erledigt werden.