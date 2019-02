Nach vier Jahren verdient der Staat an Flüchtlingen

Haigners Fazit: „Ab dem fünften Jahr kommt ein Plus raus.“ Ab diesem Zeitpunkt werden Asylwerber- bzw. berechtigte zu Nettozahlern. Vorausgesetzt, die Zuwanderer dürfen überhaupt so lange bleiben. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt laut Haigner nämlich 4,14 Jahre.

Asylberechtigte, die mindestens 13 Jahre lang in Tirol leben, würden in dieser Zeit hingegen mehr Abgaben bezahlen, als sie in Summer an Transfers erhalten haben.

Der Ökonom errechnete zudem, dass die Zuwanderer jährlich in Tirol für ein zusätzliches Bruttoregionalprodukt von 28 Millionen Euro sorgen. „Die Studie dient der Versachlichung der politischen Debatte, die bisher nur die Kosten der Einwanderung berücksichtigt“, sagt Fischer. Sie sieht die Ergebnisse auch als Bestätigung für Tirols Kurs, Asylwerber so rasch wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren – was auch die Abgaben erhöht. Die Bundesregierung plane gerade das Gegenteil, so die Soziallandesrätin.