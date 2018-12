Nach Pflegeskandal wird Mängelliste abgearbeitet

Laut Spitalslandesrat Christopher Drexler, ÖVP, will die KAGES das Platzproblem rasch lösen: So soll der Bau eines Bettentraktes in Holzbauweise vorgezogen werden. „Wenn wir uns zu Fehlern in der Vergangenheit bekennen müssen, tun wir es.“ Altbürgermeister Stingl regt auch Angehörigengespräche im Spital als ständige Einrichtung an.

Günter Dörflinger, einst selbst SPÖ-Spitalslandesrat und nunmehr Aufsichtsratschef der KAGES, kündigt an, dass Sechs-Bett-Zimmer als erste Maßnahme nur zur Hälfte belegt werden sollen. Aber er gibt auch zu bedenken, dass die öffentliche Klinik keine Patienten abweisen darf. „Wir übernehmen sie, wir versorgen sie. Ich habe noch niemanden gesehen, der auf privater Basis geronto-psychiatrische Patienten versorgt.“