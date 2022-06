Nach Murenabgang: Felbertauernstraße ab Mittag wieder offen

Nach einem Murenabgang in Mittersill im Salzburger Pinzgau am Montagabend wird die Felbertauernstraße in Osttirol ab heute, Mittwoch, um 11.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Es werden aber vorerst Einschränkungen wie eine Geschwindigkeitsbeschränkung und Baustellenverkehr gelten, teilte das Land Tirol in einer Aussendung mit. Die Aufräumarbeiten waren indes beinahe abgeschlossen.

Regen auch in der Nacht auf Donnerstag

Für die Nacht auf Donnerstag wurde wieder mit Niederschlägen gerechnet. Ob dies erneut zu Einschränkungen für den Verkehr führen wird, sei derzeit nicht einschätzbar, hieß es. Die Situation werde jedenfalls laufend analysiert, versicherten die Verantwortlichen.

Die Felbertauernstraße war auf einer Länge von 700 Metern von Schlamm und Geröll verlegt worden, wobei im Auslauf der Erdlawine acht Autos abgeschnitten und auch zwei Häuser getroffen wurden. Verletzt wurde in diesem Bereich aber glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr brachte die eingeschlossenen Personen mit ihren Fahrzeugen in Sicherheit, sodass sie ihre Fahrt fortsetzen konnten.