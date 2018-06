Nach Mord an 7-Jähriger: Vater bricht aus dem Gefängnis aus

Wie berichtet, soll der 16-jährige Nachbar, Robert K. am 11. Mai die kleine Hadishat in einer Wohnung im Ditteshof in Wien-Döbling mit einem Messer getötet haben. Anschließend soll er die Leiche des Mädchens in einem Mistkübel des Gemeindebaus entsorgt haben. Ein Müllmann entdeckte das Kind, das in schwarze Säcke gepackt war. K. gestand die Tat laut Polizeiangaben schon im ersten Verhör. Er habe aus „allgemeiner Wut“ gehandelt, weil er "schlecht drauf gewesen" sei.