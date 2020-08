Nach Mallorca: Hier geht’s zum Test

Zwei Maschinen aus Mallorca mit hundert Personen an Bord landen Montagmittag am Flughafen Wien. Für viele Passagiere handelt es sich um einen Zwischenstopp, da derzeit zahlreiche Urlauber aus den Nachbarländern von Wien aus fliegen. Während diese sich direkt auf den Heimweg machen, zieht es die österreichischen Balearen-Rückkehrer in eine andere Richtung: Sie folgen dem Schild „PCR-Test – hier entlang“.

120 Euro kostet der Corona-Test am Flughafen. Die Alternative: Quarantäne und ebenfalls ein Test innerhalb von 48 Stunden. Die meisten Heimkehrer haben bereits während ihres Aufenthalts von der Reisewarnung erfahren. Bei einigen ist der Ärger trotzdem groß: „Wir waren zehn Tage auf Mallorca. So gut wie dort sind die Hygienestandards in Österreich nirgends. In unserem Hotel gab es keinen einzigen Fall, auf den Abstand wurde geachtet und trotzdem müssen wir 240 Euro zahlen“, erzählt Markus T., der mit seiner Frau auf Hochzeitsreise war.