Wanderung nur noch „auf eigene Gefahr“

Eine bundesweit einheitliche Lösung wäre die praktikabelste, derzeit proben sich die Bundesländer an Alleingängen. Die Zugänge der Landespolitik sind höchst unterschiedlich. In Vorarlberg übernimmt das Land vorläufig zusätzliche Versicherungskosten für Almbauern. Das gilt so lange, bis das Kuh-Urteil des Zivilgerichtes durch alle Instanzen gegangen und rechtskräftig ist. Wie berichtet, wurde ein Landwirt im Pinnistal zu insgesamt 490.000 Euro Schadenersatz verurteilt, nachdem eine Kuh eine Wanderin tödlich verletzt hatte.

Das Land Tirol setzt ebenfalls auf „erweiterten Versicherungsschutz“ für die Tierhalter. Angedacht wird eine Haftpflichtversicherung, wie es sie für Wegeerhalter von Mountainbike-Strecken gibt. In Oberösterreich wurden „Schadensfälle durch Weidevieh“ in die bestehende Weger-Erhalter-Versicherung aufgenommen. Sie gilt bisher für Wander- Rad- und Reitwege, die Kosten trägt Oberösterreich Tourismus. In dem Bundesland sind allerdings auch Hundeverbote auf der Alm nicht vom Tisch, das wird noch rechtlich geprüft. Kärnten plant, das fast 90 Jahre alte Gesetz zur „Wegefreiheit in Bergland“ zu adaptieren: Darin soll die Eigenverantwortung von Wanderern aufgenommen werden. In der Steiermark sind noch keine politischen Ideen bekannt. Agrarlandesrat Hans Seitinger, ÖVP, will erst am Dienstag in der Landtagssitzung Pläne präsentieren.