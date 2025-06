Nach dem Amoklauf: Warum auch Helfer dringend Hilfe benötigen

Im Schatten einer Tragödie wie jener in Graz sind auch die Mitarbeiter der Kriseninterventionsteams extremen Belastungen ausgesetzt. Sagt Barbara Juen, die Leiterin der Psychosozialen Dienste des Roten Kreuzes, im KURIER-Gespräch.

In der Steiermark sind in diesen Tagen laut Juen 40 Rotkreuz-Kräfte im Einsatz. Sie kommen aus unterschiedlichen Blaulichtorganisationen oder psychosozialen Berufen, sind also prädestiniert für die fordernden Einsätze. „Zusätzlich erhalten sie von uns eine Grundausbildung für Krisenintervention. Allein die Theorie umfasst zwischen 80 und 100 Stunden.“