Nach Bluttat in Graz: Verdächtiger aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt

Die Tat hatte sich gegen 6 Uhr Früh im Bezirk Wetzelsdorf ereignet. Die 39-Jährige wurde von ihren Nachbarn gefunden, für sie kam aber jede Hilfe zu spät. Ihr Lebensgefährte, der im Bezirk Steyr-Land in Oberösterreich gemeldet ist, flüchtete mit seinem Auto stadtauswärts. Dabei rammte er - laut Sachverständige in seuizidaler Absicht - einen 31-Jährigen Grazer, der noch am Unfallort verstarb.

Neunter mutmaßlicher Femizid

Nach der Statistik der Autonomen Frauenhäuser Österreichs handelt es sich um den neunten mutmaßlichen Femizid des Jahres, der durch (Ex-)Partner, Familienmitglieder oder durch Personen mit Naheverhältnis zum Opfer verübt wurden.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.