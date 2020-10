Mutter bedroht und gewürgt: Kärntner festgenommen

Ein 22-jähriger Kärntner ist am Donnerstag auf seine Mutter losgegangen. Laut Polizei stritten die beiden am gemeinsamen Wohnsitz in Spittal an der Drau, dann attackierte der Mann die 44-Jährige.

Er bedrohte, würgte, trat und verletzte sie dabei. Die einschreitenden Beamten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den 22-Jährigen aus. Er war auch gegenüber der Polizei so aggressiv, dass er festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert wurde.