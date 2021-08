Mure in Vals in Tirol abgegangen

Eine Mure hat in Vals (Bezirk Innsbruck-Land) eine Straße verlegt. Einsatzkräfte fanden die Straße am Donnerstag in der Früh auf einer Länge von ca. 20 Metern mit Geröll bedeckt. Das Geschiebe drückte ständig nach und die erforderlichen Absicherungsmaßnahmen wurden von der Feuerwehr durchgeführt, teile die Polizei mit. Die zuständige Straßenmeisterei sei verständigt worden. Das hintere Valsertal sei derzeit nicht erreichbar.

Die Dauer der Aufräumungsarbeiten kann noch nicht abgeschätzt werden. Personen kamen bisher nicht zu Schaden.