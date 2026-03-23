Motorradsaison startet: Was Biker beachten sollten

Die Motorradsaison 2026 hat noch gar nicht richtig begonnen, doch schon gibt es die ersten Todesopfer. 12. März: Ein 25-Jähriger kollidiert mit seinem Motorrad auf einer Freilandstraße im Salzburger Pinzgau mit einem Auto – der junge Mann stirbt an der Unfallstelle.

13. März: Ein Steirer kommt auf der A2 im Packabschnitt von der Fahrbahn ab, kracht mit dem Bike in die Leitplanken – der 57-Jährige ist sofort tot.

18. März: Zwei Freunde, 18 und 19 Jahre jung, stoßen mit ihren Motocross-Maschinen in Feldbach zusammen. Beide sterben. Nur einer der beiden Steirer trug Helm und Schutzbekleidung. Die Polizei ermittelt in den aktuellen Fällen noch die Gründe, die zu diesen Unfällen geführt haben. Doch die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt einen Trend: Zu den häufigsten Ursachen gehört „nicht angepasste Geschwindigkeit“, erläutert Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV).

„Bei Verletzung ohne Schutzbekleidung muss man mit reduziertem Schmerzengeld rechnen.“ von Klaus Robatsch Kuratorium für Verkehrssicherheit

Zu schnell Messungen des KFV hätten gezeigt, dass Biker „häufiger die erlaubten Geschwindigkeiten überschreiten als Pkw-Lenkende“. Das spiegelt sich in den Unfallzahlen wider: 2024 erreichte die Zahl der verletzten Biker mit 4.468 ihren Höchststand; 81 Menschen – mehr als 90 Prozent Männer – kamen ums Leben. 41 Prozent aller Unfälle wurden allein verursacht, also ohne Zutun eines anderen Fahrzeuglenkers. Für 2025 liegt nur eine Teilauswertung vor, aber „es könnte noch dramatischer verlaufen sein“, ist Robatsch alarmiert: Von Jänner bis September 2025 weist die Statistik Austria 4.162 Motorradunfälle mit Verletzten aus – das ist um 4,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2024.

Statistik Tödliche Unfälle

Der Verkehrsclub Österreich wertete Daten von Innenministerium und Statistik Austria aus: Zwischen 2021 und 2024 starben 297 Motorradlenker, mehr als 90 % waren Männer. Unfallorte

Der Großteil der tödlichen Unfälle passierte auf Freilandstraßen (80,1%). Ursachen

72 % der tödlichen Unfälle wurden von den Bikern selbst verursacht: Sie waren zu schnell (53,5 %) oder unachtsam bzw. abgelenkt (17,4 %).

Die Anzahl der im gesamten Vorjahr tödlich verunglückten Biker steht im Gegensatz zu den Verletzten bereits fest – 81 weist die Verkehrsstatistik des Innenministeriums aus; gleich viele wie 2024. Die meisten Opfer gab es im Bundesländervergleich in Niederösterreich (23), gefolgt von der Steiermark (16) und Kärnten (12). 27 Prozent der tödlich Verunglückten war mit Leichtmotorrädern mit bis zu 125 cm3 Hubraum unterwegs. Die Zulassungen gerade für diesen Typ seien „in den vergangenen Jahren besonders stark gestiegen“, erläutert KFV-Experte Robatsch. „Diese Fahrzeuge sind vor allem bei 15- bis 24-Jährigen beliebt.“ Entsprechend hoch sei dadurch der Anteil jüngerer Personen unter den Unfallopfern.