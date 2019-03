Mordvorwurf: Gewaltätiger Sohn war amtsbekannt

Erst Anfang März war ein 21-jähriger Kärntner wegen laufender Gewalttaten gegen die Mutter zu einer bedingten viermonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Sozial und finanziell auf die Mutter angewiesen, lebte der Arbeitslose trotz etlicher Wegweisungen wieder bei der Frau in einem Mehrparteienhaus in Ebenthal im Bezirk Klagenfurt-Land. Bis am Abend des vergangenen Freitags erneut ein Streit eskalierte. Wie berichtet soll der junge Mann der 52-Jährigen dieses Mal so heftige Schläge verpasst haben, dass sie ums Leben kam.

Eine Autopsie hat am Sonntag den Verdacht bestätigt: „Die Obduktion hat Kopfverletzungen als todesursächlich ergeben. Sie entstanden entweder durch die Schläge oder den Sturz“, so Polizeisprecher Rainer Dionisio.