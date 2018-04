Mordopfer lag seit Monaten im Wald

Darüber hinaus sind die Erkenntnisse derzeit mager. Vermisstenanzeigen, die halbwegs auf das Opfer passen würden, liegen noch nicht vor. Die Tiroler Polizei vergleicht mit Fällen aus ganz Österreich beziehungsweise bezieht die EU-Datenbank ein, doch die Anhaltspunkte sind vage.

Das Mann weist massive Kopfverletzungen auf. Allerdings ist die Leiche so stark verwest, dass die Ermittler nicht erkennen können, mit welcher Art Waffe ihm diese zugefügt worden sein könnten. Es lässt sich nicht einmal mehr feststellen, ob sie stumpf war oder spitz. Ausweis hatte das Opfer keinen dabei, auch die Kleidung ist nicht auffallend und lässt somit keine Rückschlüsse auf die Identität des Opfer zu: Der Mann trug Pulli, lange Hosen, Schuhe. Sobald die Kriminaltechnik ihre Untersuchungen abgeschlossen hat, will die Polizei Fotos des Gewands veröffentlichen in der Hoffnung, dass jemand die Kleidung erkennt. Die DNA-Untersuchungen laufen erst an, Ergebnisse werden in ein paar Wochen erwartet.