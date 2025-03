Mondfinsternis 2025 über Österreich: Wann sie zu sehen ist

Doch nur wenige Minuten später, um 6:15 Uhr, verschwindet der Mond unter dem Horizont. Zu diesem Zeitpunkt ist der Mond lediglich zu neun Prozent im Kernschatten verfinstert. In Nord- und Südamerika hingegen werden Beobachter eine deutlich bessere Sicht auf dieses astronomische Ereignis haben.

Um 6:09 Uhr tritt der Mond in den Kernschatten der Erde ein, wodurch sich die beschattete Mondoberfläche kupferrot verfärbt. Diese charakteristische Farbe entsteht durch die Streuung des Sonnenlichts in der Erdatmosphäre, wobei vor allem das gerade rote Licht den Mond erreicht.

Die erste, am Freitag, den 14. März 2025 , wird jedoch nur schwach sichtbar sein. Dafür muss man bereits um sechs Uhr morgens aus dem Fenster schauen, da die totale Mondfinsternis exakt um 6:09 Uhr beginnt. Allerdings wird das Spektakel in Österreich kaum zu sehen sein, da der Mond vor Erreichen der Totalität untergeht.

Eine Mondfinsternis gibt es nur bei Vollmond. Sonne, Erde und Mond stehen dabei auf einer Linie und der Erdtrabant wandert durch den Kern- bzw. Halbschatten der Erde. Dabei kann der Mond vollständig (totale Mondfinsternis) oder nur teilweise (partielle Mondfinsternis) in diesen Schatten eintauchen.

Mondfinsternis mit guter Sicht

Die nächste totale Mondfinsternis, die in Wien teilweise sichtbar sein wird, findet am 7. September 2025 statt. Bei diesem Ereignis geht der Mond kurz vor Beginn der Totalität auf. Eine weitere totale Mondfinsternis, die von Wien aus während der totalen Phase beobachtet werden kann, findet erst wieder am 31. Dezember 2028 statt.

Eine totale, in voller Länge zu sehende Mondfinsternis ist erst am 20. Dezember 2029 zu erwarten.