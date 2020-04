Mobile Dienste arbeiten am Limit

„Momentan befinden sich 23 von 49 Einsatzkräften in Quarantäne, eine Frau ist selbst infiziert“, schildert Dienststellenleiter Richard Sonnleitner. Rund um den Fall eines Corona-Kranken in Amstetten mussten zwölf Hilfwerk-Pflegerinnen in angeordnete Quarantäne. Patienten, die mehrmals am Tag versorgt werden müssen, sind eben ein Risiko, weil sie auch Kontakt mit mehreren Betreuerinnen haben.