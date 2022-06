Mit Tomaten beladener Lkw auf A2 in der Steiermark umgekippt

Ein mit 33 Paletten Tomaten beladener Lkw aus Verona in Italien ist am Sonntagabend auf der Südautobahn (A2) nahe der Anschlussstelle Gleisdorf West ins Schleudern geraten und umgekippt. Der 37-jährige Lenker blieb unverletzt. Allerdings blockierte das Fahrzeug mehrere Fahrstreifen, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigelotst. Da das Verkehrsaufkommen feiertagsbedingt gering war, gab es keine größeren Verzögerungen.

Eine Auswertung der Fahrzeugdaten soll die genaue Unfallursache klären. Nach Angaben des Lenkers habe das Fahrzeug plötzlich nach rechts gezogen. Beim Versuch gegenzulenken sei er ins Schleudern gekommen und umgekippt.