Millionenpleite eines Asylquartierbetreibers - 1,2 Millionen Euro für Quote nötig

1,2 Millionen Euro

Heute haben die Gläubiger dem Sanierungsplan beim Landesgericht St. Pölten zugestimmt, bestätigt Mazal dem KURIER. Umgerechnte auf die Forderunge mit eine 20-prozentige Quote am Ende insgesamt 1,2 Millionen Euro Quotenerfordernis aus. Die Gläubiger sollen in einem ersten Schritt eine erste Rate in Höhe von zehn Prozent erhalten. Samt den Verfahrenskosten muss das Unternehmen dafür etwa 270.000 Euro aufbringen.

Bei Insolvenzeröffnung wurden noch insgesamt 56 Quartiere betrieben, davon acht Asylquartiere im Mostviertel, acht in Lilienfeld-Traisen, zwei in Stockerau, drei in Niederösterreich Süd und 35 im Waldviertel. Durch Schließungen und Zusammenlegungen wurden diese im Zuge des Sanierungsverfahrens auf 32 Unterkünfte reduziert. Die meisten Quartiere wurden im Waldviertel geschlossen. Laut AKV werden derzeit 363 Asylwerber betreut.

Dem Vernehmen nach läuft das Asylgeschäft von den Einnahmen her positiv, doch das Unternehmen ist von der Zuteilung von Asylwerbern durch das Land Niederösterreich abhängig und kann diese nicht beeinflussen.