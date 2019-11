Millionenpleite eines Familienbetriebs für Lichttechnik

"Durch den im Vorjahr dazugewonnen Kundenstock konnte das Umsatzniveau konstant gesteigert werden. Die Einsparungen im Einkauf und eine verstärkte Tätigkeit im Bereich der reinen Dienstleistungen haben darüber hinaus die Deckungsbeiträge im abgelaufenen Geschäftsjahr und laufend verbessert. Der Personalaufwand konnte und kann bei diesen steigenden Umsätzen konstant gehalten werden", heißt es im Zusatz zur Bilanz 2018/19. "Die Bankverbindlichkeiten werden laufend bedient, die bestehenden Rahmen wurden aktuell verlängert und ermöglichen ausreichend Liquidität. Für das Geschäftsjahr 2018/19 sind sowohl das Jahresergebnis als auch der Cash Flow positiv zu erwarten."

Doch der positive Geschäftsverlauf hielt nicht lange an. Über die Achleitner Lichtsysteme HandelsgmbH mit Sitz in Wolfern wurde am Donnerstag ein Konkursverfahren am Landesgericht Steyr eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Planung, dem Handel und der Installation von Beleuchtungssystemen und Lampen für diverse Geschäftsflächen.

Das Unternehmen hat rund 1,3 Millionen Euro Schulden, aber nur 131.000 Euro freies Vermögen. 73 Gläubiger und fünf Mitarbeiter sind betroffen. 2018/19 wurden noch elf Mitarbeiter beschäftigt, 2008 sogar noch 16 Mitarbeiter.