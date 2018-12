Millionenpleite einer fragwürdigen Baufirma

Diese Baufirma hat ihren offiziellen Sitz in einem unscheinbaren Ziegel-Doppelhaus in Stockport südlich von Manchester, Großbritannien, ihre Zweigstelle aber im niederösterreichischen Mauer-Öhling. Die Crux dabei ist, es handelt sich um eine Limited-Gesellschaft (beschränkte Haftung) mit ein paar Pfund Stammkapital. Das ist eigentlich zu wenig zum Leben, aber auch zu wenig zum Sterben.

Über die Firma Maxi Bau Limited, Zweigniederlassung in Mauer-Öhling, wurde bereits im Oktober 2018 am Landesgericht St. Pölten ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Doch nun musste das Verfahren in einen Konkurs mit voraussichtlichem Totalschaden umgeleitet werden. Insgesamt 36 Gläubiger haben bisher rund 1,2 Millionen Euro Forderungen angemeldet.

„Da die Betriebs- und Geschäftsausstattung nur von geringem Wert ist, müssen die Gläubiger jetzt mit einem Totalausfall rechnen“, bestätigt Stephan Mazal vom Gläubigerschutzverband Creditreform die annahme.