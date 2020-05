Milliardenverlust droht: Städtebund fordert Corona-Hilfspaket

Durch Corona könnten aber nicht nur die Einnahmen für die Kommunen um bis zu zwei Milliarden Euro zurückgehen. Auf der anderen Seite dürften auch die Ausgaben insbesondere im Sozial- und Gesundheitswesen um 150 bis 200 Millionen steigen.

Darum sei zu befürchten, dass die Anzahl der sogenannten Abgangsgemeinden (das sind Gemeinden, die ihren ordentlichen Haushalt nicht mit den eigenen Einnahmen ausgleichen können; Anm.) massiv ansteigen wird, so Ludwig. Am Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) hält man eine Verdoppelung oder sogar Verdreifachung für möglich, ausgehend von rund 300 im Zeitraum 2018/19.

Weniger Einnahmen aus Gebühren

Vom Bund brauche es daher ein kommunales Investitionsprogramm, sind sich Ludwig und Linhart einig. Das Minus von 220 bis 315 Millionen Euro bei den Kommunalsteuern sowie zu erwartende Rückgänge um 800 Millionen bis 1,1 Milliarden Euro bei den Ertragsanteilen müssten ersetzt werden. Zudem solle es ein kommunales Klimainvestitionspaket geben.

Eine Kompensation wünscht sich der Städtebund auch, was weitere Einkommenseinbrüche betrifft. So gehen den Gemeinden laut KDZ-Chef Peter Biwald bis zu 134 Millionen Euro an Gebühren oder auch bis zu 210 Millionen Euro an Fremdenverkehrsabgaben verloren. Dazu kämen fehlende Leistungserlöse etwa in der Kinderbetreuung.

In einer Umfrage des KDZ unter den Städten fordern mehr als 90 Prozent kurzfristige Hilfsmaßnahmen. Vom Bund gebe es dahingehend noch kein Signal, sagt Ludwig.