Österreich erlebt in den kommenden Tagen ein ruhiges und für die Jahreszeit mildes Herbstwetter.

Unter anhaltendem Hochdruckeinfluss bringt der Samstag verbreitet sonniges und trockenes Herbstwetter. Nur im Nordosten halten sich anfangs noch tiefere Wolken, ehe sich auch dort die Sonne durchsetzt. Der Wind bleibt meist schwach, im Nordosten zeitweise mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen null und zwölf Grad, die Höchstwerte zwischen 16 und 21 Grad.

Dichtere Wolkenfelder ziehen durch

Mit dem Sonntag ziehen im Norden und Osten zeitweise dichtere Wolkenfelder durch, einzelne Regentropfen sind nicht ausgeschlossen. Im Westen und Süden überwiegt dagegen sonniges Wetter. Der Wind weht im Norden und Osten mäßig aus West, in höheren Lagen teils auffrischend. Frühtemperaturen: ein bis zwölf Grad, Tageshöchstwerte: 13 bis 19 Grad.

Zu Wochenbeginn bringt der Montag im Süden sonniges und trockenes Wetter, während von Norden her stärkere Wolkenfelder durchziehen, die örtlich etwas Regen bringen können. Entlang der Alpennordseite frischt der Westwind stellenweise lebhaft auf. Die Frühtemperaturen liegen zwischen drei und elf Grad, die Höchstwerte zwischen elf und 19 Grad.

Der Dienstag verläuft zunächst im Süden und Westen noch leicht unbeständig mit schauerartigen Niederschlägen. Von Nordwesten her setzt sich im Tagesverlauf aber zunehmend trockenere und kühlere Luft durch, vielerorts zeigt sich wieder die Sonne. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen, die Temperaturen umspannen in der Früh zwischen ein und neun Grad und erreichen tagsüber neun bis 15 Grad, am kühlsten im Waldviertel.