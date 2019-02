Mildes Frühlingswetter: Hoch Dorit bringt bis zu 17 Grad

Sonniges Wochenende

Der Freitag und das Wochenende stehen im Zeichen des Sonnenscheins: „Im ganzen Land scheint von früh bis spät die Sonne, meist ist der Himmel sogar wolkenlos“, prognostiziert Spatzierer.

Früher Nebel lichtet sich rasch und es geht schwacher Wind. Die Temperaturen steigen weiter an und erreichen 6 bis 15, am Sonntag im Südosten sogar 17 Grad.

Zu Beginn der kommenden Woche kommt mehr Nebel, somit wird es in den Niederungen nicht mehr ganz so mild wie am Wochenende. „Die langfristigen Wettermodelle berechnen für Ende Februar allerdings weiterhin überdurchschnittliche Temperaturen“, so der Meteorologe.

Pollen fliegen

Bei Temperaturen über 10 Grad und Sonnenschein herrschen ab Freitag in den Niederungen optimale Bedingungen für den Pollenflug der Frühblüher Hasel und Erle.

Allergiker müssen ab dem Wochenende bereits mit mäßigen bis starken Belastungen rechnen, zumal das Immunsystem zu Beginn der Pollensaison besonders empfindlich reagiert.