Michael Landau zum Präsident von Caritas Europa gewählt

"Zusammenhalt, Solidarität und Nächstenliebe sind im Kern das, was Europa zum größten und wichtigsten Friedensprojekt der Geschichte gemacht haben", sagte Landau in einem ersten schriftlichen Statement nach seiner Wahl zur APA. Dies seien Werte, "die auch für eine kirchliche Hilfsorganisation und mich und meine Arbeit in der Caritas im Vordergrund stehen. Im Kleinen wie im Großen".

Gemeinsamkeiten innerhalb Europas

Gerade die aktuelle Krise mache deutlich, wie wichtig es sei, das Gemeinsame innerhalb Europas zu suchen, aufzubauen und zu verstärken, so Landau. "Die großen Aufgaben wie die Bekämpfung der Pandemie, der Einsatz gegen Armut und den weltweiten Hunger und gegen die Klima-Krise können nur gemeinsam gelingen."